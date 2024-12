Stadtrat fasst Grundsatzbeschluss für ein Strukturwandel-Projekt zur Sanierung von Gebäuden und Parkplatz am Vorwerk in Allstedt.

Allstedt/MZ. - Die verfallenen Ruinen des früheren Vorwerks in Allstedt sollen zu einem Kultur- und Vereinszentrum ausgebaut werden. Das jedenfalls sieht eine grobe Projektskizze vor, die Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) am Mittwochabend in der Stadtratssitzung vorgestellt hat. Das Ganze soll quasi der Ersatz für das Projekt eines Holzhackschnitzel-Kraftwerks in der ehemaligen Malzfabrik sein, das die Mehrheit der Stadträte nicht mehr weiterverfolgen wollte.