Wichtiges Amt in der Karnevalszeit Wie Zeremonienmeister René Reineberg den BKC durch die turbulente Session führt
2018/19 hat der Bennunger das Amt übernommen und weiß genau, worauf er bei den Veranstaltungen seines Vereins achten muss und wie sich kleine Pannen kaschieren lassen.
18.02.2026, 11:30
Bennungen/MZ. - In der Session 2018/19 hat René Reineberg beim Bennunger Karneval Club (BKC) das Amt als Zeremonienmeister übernommen. „Nach Dieter Lammert, er hatte das Amt seit der Vereinsgründung 1981 inne“, erzählt der 42-Jährige.