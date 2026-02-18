weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wichtiges Amt in der Karnevalszeit: Wie Zeremonienmeister René Reineberg den BKC durch die turbulente Session führt

2018/19 hat der Bennunger das Amt übernommen und weiß genau, worauf er bei den Veranstaltungen seines Vereins achten muss und wie sich kleine Pannen kaschieren lassen.

Von Helga Koch 18.02.2026, 11:30
BKC-Zeremonienmeister René Reineberg fährt voran, hier beim Festumzug 2025 in Bennungen.
BKC-Zeremonienmeister René Reineberg fährt voran, hier beim Festumzug 2025 in Bennungen. (Foto: Heinz Noack)

Bennungen/MZ. - In der Session 2018/19 hat René Reineberg beim Bennunger Karneval Club (BKC) das Amt als Zeremonienmeister übernommen. „Nach Dieter Lammert, er hatte das Amt seit der Vereinsgründung 1981 inne“, erzählt der 42-Jährige.