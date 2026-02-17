weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Deutschlandweit ist ein heftiger Streit um Teilzeitarbeit entbrannt. Frauen trifft es im Landkreis Harz besonders oft – häufig unfreiwillig. Welche Auswege für die Agentur für Arbeit nun fordert.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 18.02.2026, 13:09
Frauen in der Reinigungsbranche arbeiten im Landkreis Harz besonders häufig in Teilzeit. Symbolfoto: Jens Büttner/picture alliance/dpa

Landkreis Harz. - Kaum ein Thema sorgt Anfang 2026 für so viel Zündstoff wie Teilzeitarbeit: Bundeskanzler Friedrich Merz fordert seit Monaten mehr Arbeitsmoral, die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU löste mit ihrem inzwischen abgeschwächten Vorstoß „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ hitzige Debatten aus. Doch wie viele Harzer sind davon überhaupt betroffen?