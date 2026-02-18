weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Immer nach Aschermittwoch Weiberparty und Umzug - in Katharinenrieth gibt's jetzt närrischen Nachschlag

In Katharinenrieth drehen die närrischen Heerscharen ab Donnerstag richtig auf. Warum im Ort immer erst nach Aschermittwoch so richtig Karneval gefeiert wird.

Von Grit Pommer 18.02.2026, 11:43
Mit einer Konfettikanone bewaffnet ging es im Vorjahr zum Umzug durch Katharinenrieth.
Katharinenrieth/MZ. - Am Samstag raschelt in Katharinenrieth das Erbsenstroh. Denn dann wird im Feuerwehrgerätehaus wieder der Darsteller des Erbsbärs „eingekleidet“. Die traditionelle Figur tapst immer mit, wenn die Faschingsverrückten aus dem Heimatverein Katharinenrieth zu ihrem närrischen Umzug starten.