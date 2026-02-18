In Katharinenrieth drehen die närrischen Heerscharen ab Donnerstag richtig auf. Warum im Ort immer erst nach Aschermittwoch so richtig Karneval gefeiert wird.

Weiberparty und Umzug - in Katharinenrieth gibt's jetzt närrischen Nachschlag

Mit einer Konfettikanone bewaffnet ging es im Vorjahr zum Umzug durch Katharinenrieth.

Katharinenrieth/MZ. - Am Samstag raschelt in Katharinenrieth das Erbsenstroh. Denn dann wird im Feuerwehrgerätehaus wieder der Darsteller des Erbsbärs „eingekleidet“. Die traditionelle Figur tapst immer mit, wenn die Faschingsverrückten aus dem Heimatverein Katharinenrieth zu ihrem närrischen Umzug starten.