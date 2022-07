Wie sich neuer Billig-Baumarkt in Sangerhausen von der Konkurrenz absetzen will

Sangerhausen - Die knallrote Werbung prangt bereits an der Fassade. Im Inneren räumen Mitarbeiter Regale ein. In den seit Jahren leerstehenden früheren Aldi-Markt in der Straße Am Brandrain in Sangerhausen zieht in den nächsten Tagen wieder Leben ein. Am Montag in einer Woche, 8. August, wird das Geschäft mit seinen rund 650 Quadratmetern Verkaufsfläche wiedereröffnet - als Baumarkt mit Garten- und Holzabteilung.

