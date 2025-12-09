Tourismus in der Goldenen Aue Wie Günther Herforth-Unger Sittendorf und die Goldene Aue belebt
Eigentlich sollte es nur ein Kirschberg sein. Aber dann kam Günther Herforth-Unger nach Sittendorf, in den Ort seiner Vorfahren. Über 6.700 Urlauber hat er bisher in seinen Ferienwohnungen beherbergt.
09.12.2025, 06:00
Sittendorf/MZ. - Günther Herforth-Unger ist auf den Spuren seiner Vorfahren in Sittendorf angekommen. Vor über 20 Jahren besuchte er mit seiner damaligen Frau Bärbel Teck die Goldene Aue. Es war Frühjahr und überall, wo man hinschaute, standen die Obstbäume in voller Blüte.