Stadtentwicklung in Sangerhausen Wie es nach der Fällung großer Bäume in der Sangerhäuser Nordsiedlung weitergeht
In der Sangerhäuser Nordsiedlung sorgte eine Baumfällung für Diskussionen. Ausgerechnet der Brandschutz machte den Eingriff notwendig. Was die SWG nun plant.
15.01.2026, 06:00
Sangerhausen/MZ. - Die Aktion sorgte für Aufsehen: Ende November vergangenen Jahres wurden in der Sangerhäuser Nordsiedlung vier große Bäume gefällt. Die eine Rosskastanie und die drei Winterlinden standen nach Angaben der Stadtverwaltung so ungünstig an einem der dortigen Wohnblocks, dass sie im Ernstfall Einsätze der Feuerwehr beeinträchtigen konnten.