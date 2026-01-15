weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Stadtentwicklung in Sangerhausen: Wie es nach der Fällung großer Bäume in der Sangerhäuser Nordsiedlung weitergeht

Stadtentwicklung in Sangerhausen Wie es nach der Fällung großer Bäume in der Sangerhäuser Nordsiedlung weitergeht

In der Sangerhäuser Nordsiedlung sorgte eine Baumfällung für Diskussionen. Ausgerechnet der Brandschutz machte den Eingriff notwendig. Was die SWG nun plant.

Von Frank Schedwill 15.01.2026, 06:00
Ende November wurden die Bäume in der Nordsiedlung gefällt. Bis spätestens Ende dieses Jahres muss es jetzt Ersatzpflanzungen geben.
Ende November wurden die Bäume in der Nordsiedlung gefällt. Bis spätestens Ende dieses Jahres muss es jetzt Ersatzpflanzungen geben. (Foto: Otto Kern)

Sangerhausen/MZ. - Die Aktion sorgte für Aufsehen: Ende November vergangenen Jahres wurden in der Sangerhäuser Nordsiedlung vier große Bäume gefällt. Die eine Rosskastanie und die drei Winterlinden standen nach Angaben der Stadtverwaltung so ungünstig an einem der dortigen Wohnblocks, dass sie im Ernstfall Einsätze der Feuerwehr beeinträchtigen konnten.