Beschluss im Kreistag Wie es mit dem Deutschlandticket in Mansfeld-Südharz weitergeht

Ab dem kommenden Jahr erhalten es rund 700 Schüler weniger vom Landkreis. Kreistag macht den Weg für die Wipperliese frei.

Von Grit Pommer 25.12.2025, 10:02
Mit dem Deutschlandticket kann man auch im kommenden Jahr die Busse der Verkehrsgesellschaft Südharz und des Busbetriebs Frank Weber nutzen. Foto: Boris Roessler/dpa

Sangerhausen/MZ. - Auf den Linien der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) und des Busbetriebs Frank Weber im Landkreis Mansfeld-Südharz können Fahrgäste auch im kommenden Jahr mit dem Deutschlandticket unterwegs sein. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich bis zum Ende des Schuljahres 2026/27, also bis zum Sommer 2027, an dem Ticketmodell zu beteiligen.