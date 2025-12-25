Gleich drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in einer Nacht meldet die Polizei Köthen aus Weißandt-Gölzau. Was bislang dazu bekannt ist.

Weissandt-Gölzau/MZ/DHO. - Gleich drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche hat es in der Nacht zu Dienstag in Weißandt-Gölzau gegeben. Darüber informierte die Polizei allerdings erst am Mittwoch.

Laut besagter Mitteilung versuchten Unbekannte, in die Netto-Filiale in der Straße „Gewerbepark“ einzubrechen. „Mit Hilfe eines Pflastersteines versuchten sie die Scheiben des Marktes einzuwerfen, welches jedoch misslang.“ Die Sicherheitsverglasung wurde dabei beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Auch in der Hauptstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Schaden hinterlassen. In diesem Falle im Wert von etwa 4.000 Euro. Hier haben die Täter eine Fensterscheibe eingeworfen und sind so ins Innere eines Gebäudes gekommen, das derzeit renoviert wird. Aus dem Gebäude wurden diverse Werkzeuge und eine Musikbox entwendet.

Gegen drei Uhr morgens am Dienstag versuchte ein Täter außerdem, in der Lindenstraße einen Container des Thomas-Phillips-Marktes aufzubrechen. Darin werden unter anderem Feuerwerkskörper gelagert. Hierzu hebelte er mehrere Vorhängeschlösser auf, konnte jedoch nicht alle öffnen und somit nicht in das Innere des Containers gelangen. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich in den drei Fällen um den oder dieselben Täter handelt, war zunächst unklar. Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Tel.: 03496/426-0 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.