In den Ausschusssitzungen dürfen Einwohner künftig Fragen zu aktuellen Tagesordnungspunkten stellen. Das ist eine wichtige Änderung der Geschäftsordnung. Warum der Gemeinderat aber außen vor bleibt.

Neue Regelung im Seegebiet Mansfelder Land: Bürger dürfen jetzt Fragen zur Tagesordnung stellen

Röblingen/MZ - Diese Änderung in der Geschäftsordnung des Seegebiets Mansfelder Land betrifft alle Einwohner der Einheitsgemeinde: Bürgerinnen und Bürger dürfen jetzt während der Sitzungen der Ausschüsse in den Einwohnerfragestunden auch Fragen zu den Themen stellen, die auf der aktuellen Tagesordnung stehen. Das war bisher nur in Ausnahmefällen möglich, wenn das jeweilige Gremium dem zustimmte. Nun ist es aber in den Ausschusssitzungen die Regel.