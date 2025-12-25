Kaffeekapseln aus Alu gelten als Wegwerfprodukt. In Melzwig fertigt Schmuckkünstlerin Esther Henze daraus farbenfrohe Ohrringe, Anhänger und Ringe in Handarbeit. Warum jedes Stück ein Unikat ist.

Eine „Schmuck-Elster“ mit feinem Gespür für Material - Geschenke aus Melzwig

Esther Henze präsentiert in ihrem kleinen Atelier in Melzwig eine Auswahl ihrer Schmuckstücke. Viele der Arbeiten entstehen aus recycelten Kaffeekapseln und traditionellen Handwerkstechniken, die viel Zeit beanspruchen.

Melzwig/MZ. - Kaffeekapseln landen meist im Müll. Bei Esther Henze werden sie zu Schmuck. In ihrem kleinen Atelier in Melzwig verwandelt sie das Wegwerfprodukt in farbige Accessoires. Auffällige Ohrringe, Anhänger und Ringe, die auf denersten Blick kaum verraten, woraus sie entstanden sind, entstehen hier in mühevoller Handarbeit. Es ist ein Spiel mit Farben, Formen und Materialien. Dass ihr Label „Jeu de Couleurs“, also Farbenspiel, heißt, ist daher kein Zufall. Denn genau sowas reizt die Schmuckkünstlerin und sorgt dafür, dass kein Schmuckstück dem anderen gleicht.