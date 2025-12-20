Wie eine Sangerhäuserin mit Kochkunst viel bewirkt
Die Orient-Archäologin Susanne Klausing unterrichtet in Sangerhausen Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das gemeinsame Kochen spielt dabei eine sehr große Rolle.
20.12.2025, 06:39
Sangerhausen/MZ. - Wildfremde Menschen stehen rund um einen Küchenblock, schnippeln, rühren, brutzeln. Es wird geschwatzt, gefachsimpelt und am Ende das ganze Menü gemeinsam verspeist. Kochen und plaudern - diese Reihe gibt es an der Volkshochschule in Sangerhausen schon länger. Die Idee dahinter: Menschen sollen an Herd und Tisch die Küchen anderer Länder entdecken und dabei miteinander ins Gespräch kommen.