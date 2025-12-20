Wie eine Sangerhäuserin mit Kochkunst viel bewirkt

Die Orient-Archäologin Susanne Klausing unterrichtet in Sangerhausen Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das gemeinsame Kochen spielt dabei eine sehr große Rolle.

Susanne Klausing unterrichtet in Sangerhausen nicht nur italienisch, sondern gestaltet auch Sprach-Koch-Kurse.

Sangerhausen/MZ. - Wildfremde Menschen stehen rund um einen Küchenblock, schnippeln, rühren, brutzeln. Es wird geschwatzt, gefachsimpelt und am Ende das ganze Menü gemeinsam verspeist. Kochen und plaudern - diese Reihe gibt es an der Volkshochschule in Sangerhausen schon länger. Die Idee dahinter: Menschen sollen an Herd und Tisch die Küchen anderer Länder entdecken und dabei miteinander ins Gespräch kommen.