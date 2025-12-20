Ab 1. Januar 2026 kann Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) in Sangerhausen selbst Paare trauen. Der 57-Jährige hat eine Ausbildung zum Standesbeamten absolviert und wurde offiziell bestellt. Damit erfüllt er nicht nur Wünsche aus seinem Umfeld, sondern unterstützt auch das Standesamt.

OB Torsten Schweiger wird Standesbeamter: Trauungen in Sangerhausen künftig auch vom Bürgermeister

Oberbürgermeister Torsten Schweiger freut sich, im Standesamt bald Paare trauen zu können.

Sangerhausen/MZ. - Brautleute, die sich in Sangerhausen das Ja-Wort geben wollen, können das demnächst vor Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) tun. Er fungiert nämlich ab 1. Januar nächsten Jahres auch als Standesbeamter. Schweiger hat dazu eine Fortbildung absolviert. In der jüngsten Stadtratssitzung ist der 57-Jährige von den Ratsmitgliedern offiziell zum Standesbeamten bestellt worden. Er ist damit einer von insgesamt sechs Standesbeamten in Sangerhausen, von denen nach Angaben der Stadt derzeit vier im aktiven Einsatz sind.