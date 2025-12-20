weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Weihnachtsfreude im Awo-Pflegeheim in Wansleben: Weihnachtspäckchen 6.0: Rekord-Spenden für Senioren im Seegebiet Mansfelder Land

Weihnachtsfreude im Awo-Pflegeheim in Wansleben Weihnachtspäckchen 6.0: Rekord-Spenden für Senioren im Seegebiet Mansfelder Land

Die Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ hat alle Erwartungen übertroffen: 263 liebevoll gepackte Geschenke wurden gesammelt und sorgten für strahlende Gesichter im Awo-Pflegeheim in Wansleben.

Von Kathrin Labitzke 20.12.2025, 08:00
Es gab nicht nur Geschenke, sondern auch ein Programm von den Mädchen und Jungen der Wansleber Kita.
Es gab nicht nur Geschenke, sondern auch ein Programm von den Mädchen und Jungen der Wansleber Kita. (Foto: Labitzke)

Wansleben/MZ - Die Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ hat in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen: 263 Geschenke sind beim Wanslebener Bürgerservice eingegangen und wurden von Initiator Daniel Seese entgegengenommen. Viele Spenden kamen direkt von den Einwohnern des Seegebiets Mansfelder Land.