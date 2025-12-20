Die Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ hat alle Erwartungen übertroffen: 263 liebevoll gepackte Geschenke wurden gesammelt und sorgten für strahlende Gesichter im Awo-Pflegeheim in Wansleben.

Es gab nicht nur Geschenke, sondern auch ein Programm von den Mädchen und Jungen der Wansleber Kita.

Wansleben/MZ - Die Aktion „Weihnachtspäckchen 6.0“ hat in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen: 263 Geschenke sind beim Wanslebener Bürgerservice eingegangen und wurden von Initiator Daniel Seese entgegengenommen. Viele Spenden kamen direkt von den Einwohnern des Seegebiets Mansfelder Land.