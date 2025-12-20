Nach der Veröffentlichung des Städterankings 2025 der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ freut sich Halle über die gute Platzierung. Doch das Ergebnis ist nicht so positiv wie die Stadt es beschreibt. Wie aussagekräftig das Ranking ist.

Top bei Infrastruktur, aber Platz 50 im Niveau: Warum der Erfolg von Halle im Städteranking trügt

Halle konnte sich in dem Großstadt-Vergleich der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern.

Halle (Saale)/ MZ. - Halle feiert sich für sein Ergebnis im Städteranking der „Wirtschaftswoche“. In den verschiedenen Teilen des Vergleichs unter den 71 kreisfreien Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern verbesserte sich die Saalestadt besonders im Infrastruktur-Ranking. Aber es ist noch lange nicht alles so positiv, wie die Stadt es darstellt.