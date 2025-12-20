Sind die Lichter angezündet, dann wird auch im Altkreis Bitterfeld der Weihnachtsfriede zur Weihnachtsfreude. Doch sind die Zeiträume unterschiedlich und auch inhaltlich gibt es Abweichungen.

Nachsicht bei kleineren Verstößen - Kommunen im Altkreis Bitterfeld rufen Weihnachtsfrieden aus

Bitterfeld/MZ. - Sind die Lichter angezündet, dann wird auch im Altkreis Bitterfeld der Weihnachtsfriede zur Weihnachtsfreude. Alle fünf Kommunen rufen den Weihnachtsfrieden aus, doch sind die Zeiträume unterschiedlich und auch inhaltlich gibt es Abweichungen.