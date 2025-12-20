Das denkmalgeschützte Gutshaus in Radis ist verkauft. Die neuen Eigentümer planen eine Hotel- und Eventlocation. Rund 2,1 Millionen Euro sollen investiert werden. Was sich dort alles tun soll.

Gutshaus in Radis soll für über 2 Millionen Euro zum Hotel werden

Ortsbürgermeisterin Sandra Mannel und Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) informierten sich vor Ort über die Pläne für das Gutshaus.

Radis/MZ. - Der Schlüssel passt. Ein wenig schwergängig, aber das darf bei einem denkmalgeschützten Gebäude schon sein. Ricardo Kasper drückt die schwere blau-rote Holztür auf und steht in einem Haus, das er seit Jahren kennt. Der Geruch ist noch derselbe wie früher: ein bisschen Holz und irgendwo auch Kaffee von früheren Tagen. Seit Schließung der Jugendherberge im Coronajahr 2020 ist hier, im Radiser Gutshaus, kaum noch jemand ein- und ausgegangen. Abgesehen vom Nötigsten, ist in diesen fünf Jahren nur wenig passiert. Das soll sich jetzt ändern. Das stattliche Herrenhaus ist verkauft worden. Und die Pläne fürs Objekt sind ambitioniert.