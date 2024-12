So könnte möglicherweise eine Station des Move-Projekts am Sangerhäuser Bahnhof aussehen.

Sangerhausen/MZ. - Sie sehen futuristisch aus und sollen helfen, den öffentlichen Nah- und den Fahrradverkehr in Mansfeld-Südharz zu fördern. Das Strukturwandelprojekt des Landkreises, Mobilitätsverbesserung-MSH (Move), bei dem landkreisweit ein modernes Bushaltestellensystems in modularer Bauweise entstehen soll, beschäftigt jetzt auch den Sangerhäuser Stadtrat. In der nächsten Sitzung am Donnerstag kommender Woche, 12. Dezember, soll dazu eine Vereinbarung mit dem Landkreis auf den Weg gebracht werden.