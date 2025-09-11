825 Jahre Bergbau Wie die Chronik der Bergleute am Kumpelplatz in Sangerhausen bereichert wurde
Die 17. Ladehebung auf dem Kumpelplatz in Sangerhausen lockte viele Besucher an. Eine Stunde lang wurde der Inhalt der Bergmannslade erforscht. Was dazugelegt wurde. (Mit vielen Fotos)
11.09.2025, 11:15
Sangerhausen - „Freiraum trifft Kunst, trifft bürgerschaftliches Engagement“, hieß es 2007, als der Kumpelplatz am Bergmann gestaltet wurde. Nach 17 Jahren ist das Projekt in den Herzen der Sangerhäuser angekommen, wie man am großen Publikum bei der diesjährigen Ladehebung erleben konnte.