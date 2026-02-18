Der Wasserverband Südharz hat die Bescheide über die Niederschlagswassergebühr für 2025 verschickt. Warum das zu Unmut und Fragen führt.

Weniger Regen, höhere Kosten: Darum verlangt der Wasserverband Südharz jetzt deutlich mehr

Fließt Regenwasser in öffentliche Kanäle, müssen die Grundstückseigentümer dafür eine Gebühr entrichten.

Kelbra/Sangerhausen/MZ. - Vor wenigen Tagen hat Sabine Eßrich aus Kelbra den Gebührenbescheid für die Entsorgung des Niederschlagswassers im Vorjahr bekommen: „Beim Anblick des zu zahlenden Betrags, im Jahr 45 Euro mehr, sind wir beinahe erblindet!“ Für das 193 Quadratmeter große Grundstück fordert der Wasserverband Südharz knapp 141 Euro, 2024 waren es rund 96 Euro.