Gebühren für Grabstellen sollten in der Einheitsgemeinde Allstedt bis auf das Zehnfache steigen. Wie die Kostenexplosion jetzt verhindert werden soll.

Allstedt/MZ. - Die neue Friedhofsgebührensatzung ist vom Stadtrat in Allstedt nicht beschlossen worden. Damit kommt es vorerst auch nicht zu einer drastischen Erhöhung der Gebühren für Grabstellen. Der Entwurf für den Stadtrat sah teilweise eine Verzehnfachung vor. Für die 20-jährige Ruhezeit wären für ein Erdgrab mit Sargbestattung 5.125 Euro fällig geworden, die Gebühr für ein Urnengrab wäre auf 2.190 Euro gestiegen, für ein Grab in einer Urnengemeinschaftsanlage auf 2.545 Euro.