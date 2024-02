Sangerhausen/MZ. - Nein, einen offiziellen Startschuss gibt es nicht. Weder aus einer Pistole, noch mit einer Trillerpfeife und schon gar nicht mit dem herkömmlichen drei, zwei, eins - los. Und dennoch: Hiermit beginnt ein Wettbewerb, der die Sportfans aus der Region garantiert wieder in seinen Bann ziehen wird.

Zum nunmehr bereits 30. Mal werden die populärsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus dem Landkreis ermittelt. Eingeläutet wird das Ganze mit der Veröffentlichung des Tippscheines, der übrigens auch Online auf der Seite des Kreissportbundes zu finden ist.

Erste Hürde geschafft

Die erste Hürde auf dem Weg zur Krönung haben jeweils sechs Sportlerinnen und Sportler sowie sieben Mannschaften zurückgelegt. Für die Vielfalt des Sportes im Kreis Mansfeld-Südharz spricht die Tatsache, dass gleich zehn Sportarten zur Auswahl stehen. Von A wie Armwrestling bis T wie Triathlon ist alles zu finden.

Apropos Armwrestling. Der Verein aus Eisleben ist ebenso wie Sportschützin Yvonne Fiebig oder Handballerin Anne Sophie Schneider Neuling im Kreis der Etablierten. Für andere wie Tischtennisspielerin Luisa Reising zum Beispiel ist eine solche Nominierung längst nichts Neues mehr.

Und eines ist natürlich ebenso klar: Den Platz auf dem Tippschein hätten noch eine ganz Reihe anderer Sportlerinnen und Sportler verdient. Doch auch im 30. Jahr der Umfrage ist eben jener Platz begrenzt.

Kopierte Tippscheine werden nicht gewertet

Nun also heißt es für die Sportfans, ihre Favoriten nach besten Kräften zu unterstützen. Bis zum letzten Tag des Monats Februar haben sie nun Zeit, fleißig den Tippschein aus der Mitteldeutschen Zeitung auszufüllen.

Auf eine Besonderheit, die schon in den letzten Jahren galt, macht Alexander Viehmann aufmerksam. „Auch diesmal werden keine kopierten Tippscheine gewertet“, so der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mansfeld-Südharz im Gespräch mit der MZ.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist diesmal allerdings eine Stimmabgabe im Internet möglich. Auf der Seite des KSB Mansfeld-Südharz besteht ebenfalls ab sofort die Möglichkeit dazu.

Die Antwort auf die Frage, wer denn nun die populärsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften sind, gibt es am 16. März. Dann wird in der Mammuthalle der Kreisstadt, also an gewohnter Stelle, der Sportlerball des Jahres 2024 über die Bühne gehen.

Karten für Sportlerball beim Kreissportbund

Karten für das Event, das beim KSB längst in der heißen Phase der Vorbereitung steckt, gibt es wie in den vergangenen Jahren wieder beim Kreissportbund. „Die Karten können bei uns bestellt werden und werden dann zugeschickt“, so Viehmann.

Dann fügt er hinzu: Der Preis bleibe bei 35 Euro je Karte, trotz gestiegener Veranstaltungskosten, die vor allem deutlich im Bereich Gastronomie (z. B. MWST Erhöhung, Mindestlohnerhöhung) gestiegen sind.

Anzumerken bleibt noch, dass natürlich auch diesmal die besten Nachwuchs-Akteure aus dem Kreis geehrt werden. Hier sind es die Mitglieder des Vorstandes der KSB-Sportjugend, die dafür zuständig sind.

Kartenbestellungensind beim Kreissportbund Mansfeld-Südharz möglich. Interessenten wenden sich an Elisa Kretschmar. Entweder unter [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 03475/60 28 07