Feierliche Eröffnung Der Weihnachtsbaum und das Programm für den Sangerhäuser Weihnachtsmarkt stehen

Am 30. November wird der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen eröffnet - dieses Mal feierlich. Was die Besucher erwartet und wie hoch die Preise für Glühwein sein werden.