Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist eine Fahranfängerin von Polizisten ertappt worden, die unter Drogeneinfluss einen Kleintransporter gefahren hat. Wie das Revier Burgenlandkreis am Freitag mitteilte, war die 24-Jährige, die noch kein ganzes Jahr im Besitz des Führerscheins und somit noch in Probezeit gewesen ist, am Donnerstagabend in der Merseburger Straße gestoppt und kontrolliert worden. Weil bei den Beamten der Verdacht aufkam, dass die Frau Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde bei ihr ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser fiel positiv auf Cannabinoide aus. Die 24-Jährige durfte nicht weiterfahren, zudem musste sie die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie es weiter hieß, muss die junge Frau mit einem längeren Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.