Von einem Zeugen beobachtet, flüchtet ein Diebespaar am Freitag aus einem Naumburger Supermarkt. Der Zeuge lässt daraufhin nicht locker und verfolgt die Beiden - mit Erfolg!

Ladendiebstahl in Naumburg

Tatort Edeka-Supermarkt in der Jenaer Straße: Hier beobachtete ein mutiger 32-Jähriger das Diebspaar und meldete es der Polizei.

Naumburg/hbo. - Nachdem ein Zeuge am Freitagvormittag zwei Personen im Naumburger Edeka-Supermarkt in der Jenaer Straße beim Diebstahl beobachtet hatte, sprach er diese zunächst auf ihr kriminelles Tun an. Daraufhin flüchteten beide mit dem Diebesgut aus dem Geschäft. Wie die Polizei weiter mitteilt, ließ der 32-jährige Zeuge jedoch nicht locker. Er verfolgte die Langfinger.

Währenddessen nahm der Mann Kontakt zur Polizei auf und informierte über den Standort des Paares. Letztlich gelang es Polizeibeamten die beiden Tatverdächtigen nahe der Salztor-Kreuzung zu stellen. Das Diebesgut, alkoholische Getränke im Wert von mehr als 100 Euro, konnte nach Durchsuchung der Personen sichergestellt und an den Eigentümer des Supermarktes übergeben werden. Gegen den 29-jährigen Mann und seine 33-jährige Begleiterin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Das Verhalten des Zeugens wurde gelobt: „Zeugen sollten sich nicht selbst in Gefahr begeben. Aber hier geschah die Verfolgung im Auto, also sicher. Es erfolgte ein Beobachten und ein Hinweisgeben, so stellen wir uns das vor“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von Tageblatt/MZ.