Nach Zwangspause kann die Saale-Fähre „Einheit“ in Bernburgwieder Gäste übersetzen. Wann sie über die Saale vekehrt.

Bernburg/MZ. - Über eine Woche war sie zur Zwangspause verdammt. Seit Freitagnachmittag ist Bernburgs Personenfähre „Einheit“ wieder in Betrieb und kann die Fahrgäste vom einen zum anderen Saale-Ufer transportieren. Einen Tag vor dem Maifeiertag kam die unerwartete Nachricht: ein technisches Problem, das nicht so einfach an dem knapp 60 Jahre alten Flussfahrzeug gelöst werden konnte.