Sangerhausen/MZ. - 2025 wird erneut ein Kraftakt werden, jedenfalls für den Wasserverband Südharz. Er versorgt rund 54.000 Einwohner im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz mit Trinkwasser und entsorgt auch deren Abwasser. Was der Zweckverband in diesem Jahr plant, ist in seinem Wirtschaftsplan nachzulesen. Den hat die Kommunalaufsicht des Landkreises bereits genehmigt, seit dem 24. März ist er in Kraft. Die MZ stellt größere Vorhaben und Eckpunkte daraus vor. Rund 30 Millionen Euro will der Verband investieren, er plant mit einem Jahresgewinn von null Euro.

