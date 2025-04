Die bemalten Körper widerspiegeln das Innerste der Patientinnen, die den Brustkrebs besiegt haben. Der Landesverband Frauenselbsthilfe Krebs stellt in Sangerhausen aus.

Was Krebspatientinnen beim Bodypainting empfinden

Ausstellung „Krebs -na und?“ in der Helios-Klinik Sangerhausen

Sangerhausen - Nadja Karbaum steht in Bodybuilder-Pose da und blickt den Betrachter selbstbewusst an. Ihr nackter Oberkörper ist künstlerisch bunt bemalt. „Bodypainting sollte ein Therapieangebot in den Reha-Kliniken werden“, sagt die 56-jährige. Für sie war die mehrstündige Sitzung beim Bemalen und das folgende Fotoshooting eine Streicheleinheit für die Seele.