Was kostet in dieser Saison die Kugel Eis in Mansfeld-Südharz?

Das Eiscafé „Eis-Rausch“ von Michael Rausch in Allstedt ist in die zehnte Saison gestartet. Hier gib's sogar Knoblaucheis.

Sangerhausen/MZ. - Matthias Schmidt hat lange mit sich gerungen. Aber es steht fest: Wenn am 1. April an seinem Eisverkauf in Oberröblingen die Saison startet, dann werden neben der Luke zum Teil neue Preise an der Tafel stehen. Die Kugel Eis wird bei ihm in diesem Jahr 1,50 Euro kosten und damit 20 Cent mehr als in der vergangenen Saison.