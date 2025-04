Ängste werden befeuert Was ist dran an der geleakten Karte zum Gipsabbau im Südharz?

Eine vermeintlich enthüllte Karte versetzt Teile der Südharzer in Aufruhr und Angst. Darauf zu sehen: Mögliche Gips-Abbaugebiete in der Region. Um was geht es und was ist an den Gerüchten dran?