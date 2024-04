Am 9. Juni wollen 113 Männer und Frauen in den Sangerhäuser Stadtrat. Der Stimmzettel ist über einen halben Quadratmeter groß. Was es bei der Wahl sonst noch Neues gibt.

Was es auf dem XXL-Wahlzettel in Sangerhausen zu entdecken gibt

Sangerhausen/MZ. - Der Wahlzettel zur Kommunalwahl am 9. Juni in Sangerhausen bedeckt aufgefaltet über einen halben Quadratmeter. Das gelbe Papier misst 90 Zentimeter in der Länge und 63 Zentimeter in der Breite, was neun DIN-A4-Seiten entspricht. Immerhin müssen alle Bewerber darauf passen. Das zeigt, dass das Interesse an der Mitarbeit im Sangerhäuser Stadtrat weiter ungebrochen ist.