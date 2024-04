Erst Mitte März hatte das Schaubergwerk Röhrigschacht in Wettelrode nach langer Sanierungsphase wieder geöffnet. Nun sind erneut Schließzeiten geplant - das ist der Grund:

Warum das Schaubergwerk in Wettelrode wieder schließen muss

Das Fördergerüst von Röhrigschacht in Wettelrode

Wettelrode/MZ. - Erst seit wenigen Wochen ist es wieder geöffnet. Im kommenden Monat muss das Schaubergwerk Röhrigschacht im Sangerhäuser Orteil Wettelrode aber erneut schließen.

Matthias Grünberg, der Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, begründete das am Montag mit einem Reparaturstau, der während der über ein Jahr andauernden Sanierung der Schachtröhre im untertägigen Bereich des Schaubergwerks entstanden sei.

„Unsere Mitarbeiter konnten den Förderkorb während der Schachtröhren-Sanierung auch für Materialtransporte nur bedingt nutzen, so dass leider eine Reihe Dinge liegen geblieben sind“, sagte Grünberg. Diese müssten nun dringend abgearbeitet werden.

Schaubergwerk an Pfingsten geöffnet

Das betreffe zum einen Arbeiten an einer Wasserleitung oder auch einen Akku-Tausch an einer Lok der Grubenbahn sowie viele andere kleinere Arbeiten, die zu erledigen seien.

Deshalb mache sich eine Schließung des Schaubergwerks von insgesamt zwei Wochen erforderlich. Nicht besucht werden könne das Schaubergwerk und der zugehörige obertätige Bereich vom 13. bis 17. Mai sowie vom 27. bis 31. Mai.

An den Wochenenden sowie über Pfingsten und in den Pfingstferien in Sachsen-Anhalt sei der Röhrigschacht aber regulär für den Besucherbetrieb geöffnet.