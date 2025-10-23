Die Basar-Mädels von Wallhausen haben mit 17 Kinder-Basaren schon vielen Familien geholfen. Aber auch Kinder der Gemeinde konnten sich über Spenden freuen.

Wallhausen - Es ist eine eingespielte Gruppe, die zweimal im Jahr den Kindersachen-Basar in Wallhausen im „Haus der Sonne“ durchführt. „Wir sind eine dufte Truppe“, sagt Sabrina Schmidt. Die 44-jährige Mutter von zwei Kindern kam vor neun Jahren auf die Idee, in Wallhausen einen Kindersachen-Basar zu organisieren.