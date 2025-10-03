Global Players in MSH Von Pleitekandidaten zum Zulieferer für Kreuzfahrtschiffe: Wie Askania in Sangerhausen gerettet wurde
Das Maschinenbauunternehmen Askania in der Kreisstadt besteht seit genau 35 Jahren. Die Firma stellt mittlerweile auch Teile für Kreuzfahrtschiffe her. Wie es dazu kam.
03.10.2025, 07:40
Sangerhausen/MZ. - Der Neustart hat ein festes Datum. Am 2. Oktober 1990, einen Tag vor der Wiedervereinigung Deutschlands, unterzeichneten Bernhard Riese, Wilfried Sund, Alfred Hoyer und Reinhard Pfort beim Sangerhäuser Notar Uwe Breuer die Gesellschafterurkunde der reprivatisierten Askania Maschinenbau GmbH.