Die Feuerwehr war auch bei dem Unfall auf der B 85 im Einsatz.

Kelbra/Thürungen/MZ/FRS. - Am Freitagabend wollte ein Autofahrer gegen 20.25 Uhr mit seinem Pkw aus Thürungen kommend auf die B85 in Richtung Kelbra auffahren. Dabei sei er durch Scheinwerfer von Landmaschinen, die auf einem angrenzenden Feld unterwegs waren, geblendet worden, weshalb er auf regennasser Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben abkam.

Insassen bleiben unverletzt

Die beiden Pkw-Insassen blieben laut Polizei unverletzt. Allerdings drohte der Pkw in den Straßengraben zu kippen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, bis ein Abschleppdienst das Auto bergen konnte.