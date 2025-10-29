Vogelgrippe in Mansfeld-Südharz 40.000 Tiere müssen getötet werden - Vogelgrippe-Verdacht in Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz
Bei einem Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz ist ein Verdachtsfall auf das Vogelgrippe-Virus aufgetreten. Damit müssen rund 40.000 Tiere getötet werden.
Aktualisiert: 29.10.2025, 18:16
Kelbra/MZ. - Die Lage rund um den Stausee Kelbra spitzt sich weiter zu. Wie am Mittwoch, 29. Oktober 2025 bekannt wurde, gibt es nun im Landkreis einen ersten Vogelgrippe-Verdachtsfall in einem Geflügelbetrieb.