Bei einem Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz ist ein Verdachtsfall auf das Vogelgrippe-Virus aufgetreten. Damit müssen rund 40.000 Tiere getötet werden.

40.000 Tiere müssen getötet werden - Vogelgrippe-Verdacht in Geflügelbetrieb in Mansfeld-Südharz

Mitarbeiter des Landkreises, der Freiwilligen Feuerwehren und des Landesanglerverbands sammeln mit einem Amphibienfahrzeug am 29.10. 2025 und 30.10.2025 tote Kraniche am Stausee Kelbra ein.

Kelbra/MZ. - Die Lage rund um den Stausee Kelbra spitzt sich weiter zu. Wie am Mittwoch, 29. Oktober 2025 bekannt wurde, gibt es nun im Landkreis einen ersten Vogelgrippe-Verdachtsfall in einem Geflügelbetrieb.