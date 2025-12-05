Eil:
Ärger mit Vermieter Velero „Es passiert nichts!“ – 71-jähriger Sangerhäuser verzweifelt an Wasserschaden in seiner Wohnung
Ein Wasserschaden in Sangerhausen sorgt für Ärger: Mieter Eckhard Polte wartet seit Wochen auf Hilfe. Der Vermieter Velero reagiert erst nach Einschaltung der MZ.
Aktualisiert: 05.12.2025, 09:57
Sangerhausen/MZ. - Irgendwann Mitte Oktober war er Eckhard Polte aufgefallen: Über den Hängeschränken in der Küche seiner Erdgeschosswohnung in der Sangerhäuser Erich-Weinert-Straße hatte sich ein großer Wasserfleck gebildet. Über einem Viertelquadratmeter ist der Fleck mittlerweile groß. Das Wasser lief dann von der Küchendecke auch die benachbarte Wand hinunter.