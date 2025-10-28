Der „Thyrasaal“ im ehemaligen Gemeindegasthaus in Bösenrode konnte nach Sanierung wieder eingeweiht werden. Was die Vereine des Ortes planen.

Erbsbärumzug in Bösenrode. Auch das Regenwetter machte der Kirmesgesellschaft nichts aus. Im „Thyrasaal“ konnten sich alle Teilnehmer wieder aufwärmen.

Bösenrode - Die Übergabe des „Thyrasaals“ in der ehemaligen Gaststätte „Dorfkrug“ in Bösenrode erhielt ein Sahnehäubchen. Denn jetzt konnte die Freiwillige Feuerwehr Bösenrode vor großem Publikum Karl-Heinz Grund stellvertretend für das Autohaus Grund in Berga die Auszeichnung Partner der Feuerwehr überreichen. Das Unternehmen unterstützt die Floriansjünger schon seit Jahren. Fünf Angestellte des Autohauses sind ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig. „Das ist für uns nicht immer leicht, wenn Teile der Belegschaft zum Einsatz ausrücken“, sagt Karl-Heinz Grund, der sich über die Auszeichnung sichtlich freute. „Aber wir unterstützen es gern, weil Brandschutz wichtig ist.“