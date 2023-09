Am Roßlaer Jugendclub ist erneut eine Schmiererei aufgetaucht, im Gebäude eine Tür aufgehebelt worden. Der Gemeinde als „Schlossherrin“ reicht’s.

Vandalismus und Einbruch am Roßlaer Jugendclub - Gemeinde erwägt Videoüberwachung

Die Schmierereien am Jugendclub in Roßla

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Roßla/MZ - Der Ärger in der Gemeinde Südharz ist groß: wegen sinnloser Aktionen von Unbekannten, die sich im und am Roßlaer Schloss „betätigt“ haben, wie Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) sagt. Denn erneut ist der Eingangsbereich an der Schlossterrasse, der zum Jugendclub führt, beschmiert worden.