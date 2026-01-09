Bei einem Unfall auf der A38 ist am Freitagvormittag ein Lkw verunglückt. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Autobahn ist seitdem in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Abfahrt Allstedt.

Eisleben. – Am Freitag ist es auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig vor der Anschlussstelle Eisleben zu einem schweren Unfall gekommen. Wie der Polizei mitteilte, war ein Lkw umgekippt und blockiert seitdem alle Fahrstreifen.

Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Vormittag. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Der Fahrer des Lkw wurde verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt.

Unfall auf A38 bei Eisleben: Sperrung bis in die Nacht

Die A38 in Fahrtrichtung Leipzig ist nach Angaben der Polizei immer noch gesperrt. Zur Dauer der Sperrung könne man zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der ADAC meldet, dass die Bergungsarbeiten bis weit in die Nacht dauern werden.

Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Allstedt von der Autobahn abgeleitet.