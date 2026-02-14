Zwei junge Männer stehlen aus einem Geschäft in Sangerhausen zwei Spielekonsolen. Eine Fahndung der Polizei bleibt ohne Ergebnis.

Sangerhausen/MZ/DKA. - Aus einem Geschäft in der Sangerhäuser Innenstadt (Mansfeld-Südharz) haben zwei Unbekannte mehrere Spielekonsolen gestohlen. Nach Angaben der Polizei löste ein Alarmton aus, als die beiden jungen Männer das Geschäft am Freitagnachmittag mit der Ware verließen, ohne vorher zu bezahlen.

Die Diebe flüchteten von der Kylischen Straße in Richtung Grauengasse. Eine Fahndung der verständigten Polizei blieb ergebnislos. Die Tatverdächtigen konnten nicht gestellt werden. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.