Feuerwehreinsatz im Harzkreis Brandheißer Einsatz zur Rettung von zwei Meerschweinchen
Kameraden von drei Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Thale sind am frühen Samstagmorgen (14. Februar) alarmiert worden. Es ging um einen sprichwörtlich tierischen Rettungseinsatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thale.
14.02.2026, 12:02
Thale. - Um 6.05 Uhr alarmierte die Leitstelle am Samstag (14. Februar) die Feuerwehren aus Thale sowie den Ortsteilen Neinstedt und Stecklenberg. In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thale waren kurz zuvor auf dem Balkon einer Wohnung Flammen entdeckt worden.