Kameraden von drei Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Thale sind am frühen Samstagmorgen (14. Februar) alarmiert worden. Es ging um einen sprichwörtlich tierischen Rettungseinsatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thale.

Die alarmierte Feuerwehr setzte unter anderem eine Drehleiter ein, um die Brandstelle auf dem Balkon zu erreichen.

Thale. - Um 6.05 Uhr alarmierte die Leitstelle am Samstag (14. Februar) die Feuerwehren aus Thale sowie den Ortsteilen Neinstedt und Stecklenberg. In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thale waren kurz zuvor auf dem Balkon einer Wohnung Flammen entdeckt worden.