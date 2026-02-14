So viel Trubel wie noch nie Quedlinburg begeistert mit Adventsstadt und Rauhnacht - und hat neue Aufgaben
Mit 160.000 Gästen allein an den ersten drei Adventswochenenden in Quedlinburg ist die Adventsstadt 2025 wieder ein großer Erfolg gewesen. Gleichzeitig hat die Premiere der Rauhnacht gezeigt, wie groß die Lust auf neue Formate ist. Wo nun nachjustiert werden soll.
14.02.2026, 15:00
Quedlinburg/MZ. - Die Adventsstadt Quedlinburg 2025 wie auch die am 3. Januar 2026 erstmals veranstaltete „Quedlinburger Rauhnacht“ – für die es aber Veränderungen bedürfe - sind nach Einschätzung von Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) ein großer Erfolg gewesen. Wobei die Adventsstadt die „aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreichste“ überhaupt gewesen sei.