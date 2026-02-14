weather schneefall
  So viel Trubel wie noch nie: Quedlinburg begeistert mit Adventsstadt und Rauhnacht - und hat neue Aufgaben

Mit 160.000 Gästen allein an den ersten drei Adventswochenenden in Quedlinburg ist die Adventsstadt 2025 wieder ein großer Erfolg gewesen. Gleichzeitig hat die Premiere der Rauhnacht gezeigt, wie groß die Lust auf neue Formate ist. Wo nun nachjustiert werden soll.

Von Petra Korn 14.02.2026, 15:00
Die „Adventsstadt Quedlinburg“ ist nach Einschätzung der Verantwortlichen auch 2025 ein großer Erfolg gewesen.
Die „Adventsstadt Quedlinburg" ist nach Einschätzung der Verantwortlichen auch 2025 ein großer Erfolg gewesen.

Quedlinburg/MZ. - Die Adventsstadt Quedlinburg 2025 wie auch die am 3. Januar 2026 erstmals veranstaltete „Quedlinburger Rauhnacht“ – für die es aber Veränderungen bedürfe - sind nach Einschätzung von Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) ein großer Erfolg gewesen. Wobei die Adventsstadt die „aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreichste“ überhaupt gewesen sei.