Der Bund stellt die Zahlung der Integrationskurse für viele Zugewanderte ein. Anbieter, Sozialträger und Integrationsbeauftragte warnen, das für Betroffene so der Weg zu Job und Integration verstellt wird. Auch der Städtebund schlägt Alarm.

Harsche Kritik an Dobrindts Ministerium: „Nur weil es überall brennt, schafft man ja auch nicht die Feuerwehr ab.“

Sparkurs bei Integrationskursen: Tausende Zugewanderte drohen vom Deutschlernen ausgeschlossen zu werden.

Merseburg/MZ. - „Das ist typische deutsche Kurzsichtigkeit. Wir reden überall von Arbeitskräftemangel, aber sparen bei der Integration.“ Der Unmut von Lars Knopke, Chef der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland, einem Anbieter von Integrationskursen in Mansfeld-Südharz, Burgenland- und Saalekreis, auf das Bundesinnenministerium ist groß. Und er wird geteilt von Kommunalvertretern, Sozialträgern, sogar der Integrationsbeauftragten von Sachsen-Anhalt. Sie warnen vor scheiternder Integration, Langzeitarbeitslosigkeit und drohenden Parallelgesellschaften.