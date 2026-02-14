Im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion hat das deutsche Team am Sonnabend die nächste Überraschung klar verpasst.

Dessau/MZ - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat die nächste Überraschung in der EM verpasst: Das Team unterlag am Sonnabend im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion gegen starke Portugiesen mit 12:68. Zur Halbzeit hatte man schon hoffnungslos mit 0:33 zurückgelegen. Am kommenden Sonnabend trifft Deutschland auf Belgien.

„Heute hat man die große Stärke Portugals deutlich gesehen, und auch, warum sie völlig zu Recht bei der WM dabei sind. Sie waren uns spielerisch und vor allem vom Spieltempo her überlegen und haben das auch konsequent ausgenutzt“, sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann nach dem Spiel. Man sei heute chancenlos gewesen, „obwohl wir bis zum Ende versucht haben zu punkten.“

Die Stimmung auf den Rängen war trotzdem gut. Insgesamt 3.400 Zuschauer hatten das deutsche Team in Dessau unterstützt.