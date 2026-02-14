Der Ascherslebener Boutique-Besitzer Ralf Springer hat 21 Jahre lang die Würdenträgerinnen beim Ascherslebener Karneval ausgestattet. Woher die Ideen stammen.

Ralf Springer war beim Karneval in Aschersleben 21 Jahre der Prinzessinnen-Macher

So viele Kleider, so viele Prinzessinnen – Ralf Springer hat sie alle eingekleidet.

Aschersleben/MZ - Rüschen. Spitzen. Ganz viel Glitzer. „21 Jahre lang habe ich die Prinzessinnen beim Ascherslebener Carnevalsclub ausgestattet“, blickt der Ascherslebener Modedesigner Ralf Springer zurück. Wohl ein Traumjob. Denn wer kann so etwas schon von sich behaupten?