Im Paul Greifzu Stadion trifft am Samstag die deutsche auf die portugiesische Nationalmannschaft im Rugby. Sportlich sieht es nicht gut für die Deutschen aus .

Dessau/MZ - Sportlich läuft es leider nicht rund für das deutsche Rugby-Nationalteam beim Spiel gegen Portugal, doch die Stimmung im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion ist trotzdem gut. Aus ganz Deutschland sind am Samstag Rugbyfans nach Dessau gekommen um die „Schwarzen Adler“ zu unterstützen. Zur Halbzeitpause nach 40 Minuten steht es allerdings 0:33 für die Gäste.