Rugby-EM-Spiel in Dessau Gute Stimmung trotz fast hoffnungslosen Rückstands
Im Paul Greifzu Stadion trifft am Samstag die deutsche auf die portugiesische Nationalmannschaft im Rugby. Sportlich sieht es nicht gut für die Deutschen aus .
14.02.2026, 13:46
Dessau/MZ - Sportlich läuft es leider nicht rund für das deutsche Rugby-Nationalteam beim Spiel gegen Portugal, doch die Stimmung im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion ist trotzdem gut. Aus ganz Deutschland sind am Samstag Rugbyfans nach Dessau gekommen um die „Schwarzen Adler“ zu unterstützen. Zur Halbzeitpause nach 40 Minuten steht es allerdings 0:33 für die Gäste.