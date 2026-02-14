Drei Diven, 234 Jahre Bühnenpower – und eine Revue, die im Kloster Helfta mehr Zickenfeuer verspricht als Harmonie. Wenn Frederic, Thoss und Gelbke am 1. April auftreten, treffen Schlagernostalgie und spitze Pointen frontal aufeinander.

Auferstehung der Ruinen: Was Dagmar Frederic zu ihrer DDR‑Revue im Kloster Helfta sagt

Dagmar Frederic, Dagmar Gelbke und Regina Thoss kommen mit ihrem Programm „D.D.R. – Auferstehung der Ruinen“ nach Eisleben.

Eisleben/MZ - Man nehme drei gestandene Damen, mixe 234 Lebensjahre und jede Menge Bühnenerfahrung, würze das Ganze mit einer Portion Selbstironie und heraus kommt eine Revue, die am 1. April im Kloster Helfta garantiert niemand für einen Aprilscherz halten wird. Sie heißt: „D.D.R. – Auferstehung der Ruinen“. Initiator, Ideengeber und Mit-Autor des „Zickenkrieges auf der Bühne“ ist Thorsten Groneberg.