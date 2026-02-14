Im Gegenverkehr streifen sich zwei Fahrzeuge. Ein Beteiligter geht stiften. Nun ist die Polizei im Spiel.

In Retzau ging bei einem Zusammenstoß ein Seitenspiegel zu Bruch.

Retzau/MZ. - Ein Verkehrsunfall in Retzau beschäftigt die Polizei. Nach Angaben aus dem zuständigen Polizeirevier stießen am Freitag, 13. Februar, gegen 16.30 Uhr in der Fürst-Franz-Straße zwei Fahrzeuge zusammen.

Diese befanden sich jeweils in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr mit seinem Fahrzeug die Leitlinie. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge mit ihren Seitenspiegeln. Dabei wurde der Spiegel eines Transporters Daimlerchrysler zerstört.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt weiter fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.