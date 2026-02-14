Raub in Zeitz Mann in Zeitz angegriffen: Unbekannte rauben Markenbekleidung - wo das geschah
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Was sie bisher sagen kann.
Zeitz/MZ/and. - Ein 18-Jähriger zeigte am Freitagabend (13. Februar) an, dass er gegen 19:30 Uhr in Zeitz angegriffen und beraubt worden sei. Darüber informiert die Polizei am Samstag.
Demnach wurde der Mann im Brückenweg von drei Unbekannten von hinten angegriffen, die ihm seine Jacke raubten. In der Markenbekleidung befanden sich auch persönliche Gegenstände, heißt es weiter von der Polizei.
Verletzt wurde der junge Mann nicht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.