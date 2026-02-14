Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Was sie bisher sagen kann.

Mann in Zeitz angegriffen: Unbekannte rauben Markenbekleidung - wo das geschah

Bei der Polizei in Zeitz ging eine Anzeige wegen Raubes ein.

Zeitz/MZ/and. - Ein 18-Jähriger zeigte am Freitagabend (13. Februar) an, dass er gegen 19:30 Uhr in Zeitz angegriffen und beraubt worden sei. Darüber informiert die Polizei am Samstag.

Demnach wurde der Mann im Brückenweg von drei Unbekannten von hinten angegriffen, die ihm seine Jacke raubten. In der Markenbekleidung befanden sich auch persönliche Gegenstände, heißt es weiter von der Polizei.

Verletzt wurde der junge Mann nicht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.